Göztepe'de ortaklık resmiyete döküldü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Sportif Yatırımlar A.Ş'nin sahibi Mehmet Sepil, kulübün ortaklık anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe'de ortaklık resmiyete döküldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2022 13:29
Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş'nin sahibi Mehmet Sepil, kulübe ortaklık süreciyle ilgili Sports Republic ile 15 Haziran'da ön protokol imzalandığını bildirdi.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada kulübün ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ