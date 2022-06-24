Göztepe'de ortaklık resmiyete döküldü

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş'nin sahibi Mehmet Sepil, kulübe ortaklık süreciyle ilgili Sports Republic ile 15 Haziran'da ön protokol imzalandığını bildirdi.



Sepil, yaptığı yazılı açıklamada kulübün ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir."





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