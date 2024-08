Göztepe'de aranan kan Juan Silva

İki yıllık aranın ardından döndüğü Trendyol Süper Lig'de sezonun açılışını Antalyaspor beraberliğiyle yapan Göztepe, transferde gaza bastı.



Taraftarlar tarafından transferde geç kalınması yönünde eleştiriler alan İzmir ekibinde golcü takviyesinde sona gelindi. Antalyaspor karşısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Göz-Göz, bir Sambacı daha kadrosuna katacak. İsmi daha önce de gündeme gelen Sao Paulo forması giyen Juan Silva ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Sambacı'yı kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.



LİS YOLA ÇIKTI



Geçen sezon 19 müsabakaya çıkan ve 3 gol atan Brezilyalı futbolcu, Southampton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sport Republic yetkilileri, genç oyuncuyu tecrübelenmesi için sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladı. Evrak işlerini halletmeye çalışan kurmaylar, Da Silva'yı İzmir'e davet etti. Prosedürleri hallettikten sonra resmi olarak oyuncuyu takıma kazandıracak kurmaylar, transferi sosyal medya üzerinden duyuracak. İzmir ekibinin Fenerbahçe maçına hem Silva'yı hem de kaleci Lis'i yetiştirmeye çalıştığı öne sürüldü. Öte yandan Göztepe'nin ileri uca bir takviye daha yapacağı ve listedeki isimlerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



BU MAÇ FIRSAT OLACAK



Zorlu Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu. Bunların üzerine çalışacağız ve takım olarak çok daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz." dedi. Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten Stoilov, "İki takım da sahada en iyisini yapmaya çalıştı. Antalyaspor topa daha fazla sahip oldu ancak biz daha fazla gol pozisyonu bulduk. Gole çeviremedik. İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu. Bunların üzerine çalışacağız ve takım olarak çok daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz." şeklinde konuştu.



GÖZTEPE'DE YALÇIN ŞOKU



Göztepe'nin en önemli silahlarından 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Antalyaspor maçının 60. dakikasında sakatlanarak yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı. Sağlık ekiplerinin desteğiyle sahayı terk eden Kayan, büyük üzüntü yaşadı. İzmir'e dönerek Fenerbahçe karşılaşması için hazırlığa başlayan Göz-Göz'de Kayan'ın Kanarya karşısında forma giyip giyemeyeceği çekilecek MR'ın ardından belli olacak.





