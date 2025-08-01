New York Knicks, forvet Mikal Bridges ile dört yıllığı 150 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, bu uzatma anlaşmasında 2029–30 sezonu için oyuncu opsiyonu ve olası bir takas durumunda Bridges'in maaşını artıracak bir "takas bonusu" da yer alıyor.Charania'nın takip eden haberinde, Bridges'in aslında 156 milyon dolarlık maksimum uzatma hakkı bulunduğu ancak takımına mali esneklik kazandırmak adına bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.28 yaşındaki oyuncunun bu fedakârlığı, NBA'in yeni toplu iş sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalar ve "ikinci maaş sınırı" uygulamasına karşı Knicks yönetimine manevra alanı sağlıyor. Bu hamle, geçtiğimiz yıl yine maksimum kontratın altında bir anlaşmaya imza atan oyun kurucu Jalen Brunson'ın yaklaşımını andırıyor.Bridges, normal şartlarda gelecek yaz serbest oyuncu olacaktı ve o dönemde muhtemelen daha yüksek toplam değere sahip beş yıllık bir kontrat elde edebilirdi. SNY'den Ian Begley'nin haberine göre, Bridges'in serbest piyasada daha yüksek kazanç elde etme ihtimali bulunuyordu.Ancak oyuncunun bu kararı, Knicks'in uzun vadeli vizyonuna ve mevcut çekirdeğine olan bağlılığının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.