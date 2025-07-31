Tottenham, orta sahasını Bayern Münih'te buldu

PERFORMANSI

Bayern Münih'de bu sezon 24 maçta 941 dakika sahada kalan yıldız orta saha, gol katkısında bulunmadı.

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde şampiyon olan, ancak Premier Lig'i istedi yerden uzakta bitiren Tottenham, transfer çalışmalarına devam ediyor.Dominik Solanke, Archie Gray ve Kevin Danso gibi isimleri kadrosuna katan Tottenham, yeni transferini orta saha pozisyonunda yapmak istiyor.Bu kapsamda İngiliz ekibi, gözünü Alman devi Bayern Münihe'e çevirdi.Sky Sports'un haberine göre Tottenham, Bayern Münih'ten Joao Palhinha'yı kiralamak için resmi teklifini sundu.Edinilen bilgilere göre oyuncu 1 sezonluğuna kiralanmak istiyor.Bayern Münih, kiralık anlaşmasında zorunlu satın alma opsiyonu ya da satın alma opsiyonu olmasına sıcak bakmıyor.