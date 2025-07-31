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10 gollü çılgın maçta kazanan Barcelona!

Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında FC Seoul ile karşılaştı. La Liga devi mücadeleyi 7-3 kazandı.

calendar 31 Temmuz 2025 16:40 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
10 gollü çılgın maçta kazanan Barcelona!
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Geçtiğimiz sezonu La Liga'da şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Güney Kore'de FC Seoul ile karşı karşıya geldi.

Barcelona, Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadelede 7-3'lük skorla galip gelmesini bildi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, Lamine Yamal(2), Ferran Torres(2), Robert Lewandowski, Andreas Christensen ve Gavi'den geldi.

Ev sahibi FC Seoul'ün gollerini ise Cho Young-Wook, Al Arab ve Jung Han-Min kaydetti.

Barcelona bir sonraki hazırlık maçında 4 Ağustos Pazartesi günü Daegu FC ile karşılaşacak.
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