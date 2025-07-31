10 gollü çılgın maçta kazanan Barcelona!

Geçtiğimiz sezonu La Liga'da şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Güney Kore'de FC Seoul ile karşı karşıya geldi.



Barcelona, Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadelede 7-3'lük skorla galip gelmesini bildi.



Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, Lamine Yamal(2), Ferran Torres(2), Robert Lewandowski, Andreas Christensen ve Gavi'den geldi.



Ev sahibi FC Seoul'ün gollerini ise Cho Young-Wook, Al Arab ve Jung Han-Min kaydetti.



Barcelona bir sonraki hazırlık maçında 4 Ağustos Pazartesi günü Daegu FC ile karşılaşacak.