Hodi Gürkan kimdir, öldü mü, neden öldü?

Hodi Gürkan Bir asrı aşkın ömrü boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, çok sayıda kuşak değişimi ve modernleşme sürecine şahit oldu.



Hodi Gürkan, ciddi bir hastalık geçirmeden 131 sene hayatta kalarak Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak hafızalarda yer edindi. Peki, Hodi Gürkan kimdir, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...



HODİ GÜRKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Hodi Gürkan, 1 Temmuz 1984 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 131 yaşında olan Gürkan, Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşıyor.



Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan 29 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu bulunuyor.



HODİ GÜRKAN NEDEN ÖLDÜ?



Hodi Gürkan'ın yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti iddia edildi. Konuya ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır.



Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan'dan kötü haber geldi. Hodi Gürkan, 131 yaşında hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yaşayan yaşlı kadının cenazesi Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.



TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İNSANI KİMDİR?



Türkiye'nin en yaşlı insanı Hodi Gürkan'dır. 131 yıl boyunca yaşayan Hodi Gürkan, tarihteki birçok önemli olaya tanıklık etmiştir.



Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e uzanan bu tarihi yolculuğun içinde yer alan Hodi Gürkan, ailesine göre sağlıklı bir hayat sürdü.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: