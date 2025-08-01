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Abdullah Kavukçu'dan flaş Osimhen açıklaması

Rams Park'ta düzenlenen toplantıda Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen'e Türkiye'den takımların teklif yaptığını açıkladı.

calendar 01 Ağustos 2025 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 12:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdullah Kavukçu'dan flaş Osimhen açıklaması
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Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferi ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Rams Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.

Bu toplantıda basın mensupları tarafından Abdullah Kavukçu'ya Osimhen'e başka bir Türk takımından teklif gelip gelmediği soruldu.


Osimhen'e Galatasaray dışında Süper Lig'den başka takımların da teklifte bulunan Abdullah Kavukcu şu sözleri sarf etti:

"Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti. Napoli açıklayabilir bunları. Napoli'ye de teşekkürler, bu operasyonu sadece George ile değil, George bizim için çok değerlidir, sadece 1 kişiyle yaptığımız transfer süreci değildir. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz vardır. Galatasaray böyle büyük bir camiadır. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yoktur."

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