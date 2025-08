Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in son dönemde internette dolaşıma giren ve arka planda Los Angeles Clippers logosunun görüldüğü bir antrenman fotoğrafı, taraftarlar arasında spekülasyonlara neden oldu.Fotoğraf, Lakers süperstarının antrenman sırasında çekilmişti ve net bir şekilde Clippers logosu göze çarpıyordu. Bu durum, James'in kontrat durumu nedeniyle dedikoduları alevlendirdi.Ancak Klutch Sports Group, For The Win'e yaptığı açıklamada söz konusu fotoğrafın Playa Vista'daki kendi antrenman tesislerinde çekildiğini ve Clippers ile hiçbir bağlantısıbelirtti.Yanıltıcı detayın sebebi ise Klutch'ın şu an kullandığı spor salonunun, Clippers'ın geçmişte antrenman yaptığı Honey Training Center olması. Clippers, şu anda Inglewood'daki 85.000 metrekarelik yeni tesise taşınmış durumda olsa da, eski salondaki Clippers logoları hâlâ yerinde duruyor.Klutch, LeBron'un yalnızca kendi menajerlik şirketinin tesisinde antrenman yaptığını ve burada Los Angeles'taki birçok müşterisinin de benzer şekilde çalıştığını vurguladı.20 kez All-Star seçilen yıldızın başka bir takıma geçişine dair herhangi bir işaret bulunmuyor.