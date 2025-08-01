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Feyenoord, Hadj Moussa ile nikah tazeledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, iç transferde önemli bir hamle yaparak Cezayirli Anis Hadj Moussa ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

calendar 01 Ağustos 2025 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Feyenoord, Hadj Moussa ile nikah tazeledi!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord, Cezayirli yıldız ile sözleşme yenilediğini açıkladı

Rotterdam ekibi, 23 yaşındaki sağ kanat Anis Hadj Moussa ile 2029 yılına olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Sözleşme yenileme kararı hakkında konuşan Cezayirli yıldız, "Bir yıl önce buraya geldiğimden beri gelişimimde birçok adım attım. Tesislerden teknik kadroya ve etrafımdaki oyunculara kadar her şey, kendimi ve birbirimizi bir üst seviyeye taşımak için burada. Her gün gelişmek için yeni bir fırsat. Bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Henüz işim bitmedi." ifadelerini kullandı.

BENFICA'NIN GÜNDEMİYDİ

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Cezayirli oyuncuyu gündemine almıştı.

2024-2025 sezonunda 44 karşılaşmada forma şansı bulan Moussa, 11 gol, 6 asist kaydetti.

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