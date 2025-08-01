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Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımının transfer planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Ağustos 2025 12:37 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 12:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
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Geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı ve takımın yıldızı olan Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Rams Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.

Dursun Özbek, bu toplantıda Galatasaray'ın transfer planlamalarından ve takımdan ayrılması planlanan oyuncular hakkında da açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılacak oyuncular hakkında kendisine yöneltilen soruya Dursun Özbek'in cevabı şu şekilde oldu:

"Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak yapmak istiyoruz."
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