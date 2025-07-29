HMGS/2 ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından hukuk fakültelerinden mezun olan adaylara yönelik yapılan HMGS'de soru sayısı geçtiğimiz nisan ayında artırılmıştı. Adaylar sınavda 100 soru yerine 120 soru çözüyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geç başvuruları 27 Ağustos'ta yapılacak. İşte, HMGS hakkında detaylar...

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için başvurular 13-20 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. Geç başvurular ise yüzde 50 ücret artırımı ile 27 Ağustos'ta başlayacak.

HMGS uygulaması ise 28 Eylül 2025'te olacak. Sınava dair sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasından 23 Ekim'de ilan edilecek.

HMGS'de 120 soru soruluyor. Sınav 10:15'te başlıyor ve 155 dakika sürüyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınava alınmıyor.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda alanlara göre soru dağılımı; anayasa hukuku yüzde 5, anayasa yargısı yüzde 2,50, idare hukuku yüzde 5, idari yargılama usulü yüzde 2,50, medeni hukuk yüzde 12,50, borçlar hukuku yüzde 10, ticaret hukuku yüzde 10, hukuk yargılama usulü yüzde 10, icra ve iflas hukuku yüzde 5, ceza hukuku yüzde 7,50, ceza yargılama usulü yüzde 5, iş ve sosyal güvenlik hukuku yüzde 5, vergi hukuku yüzde 2,50, vergi usul hukuku yüzde 2,50, avukatlık hukuku yüzde 2,50, hukuk felsefesi ve sosyolojisi yüzde 2,50, Türk hukuk tarihi yüzde 2,50, milletlerarası hukuk yüzde 2,50, milletlerarası özel hukuk yüzde 2,50, genel kamu hukuku yüzde 2,50 şeklinde olacak ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.