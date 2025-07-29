Haber Tarihi: 29 Temmuz 2025 20:04 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 20:04

HMGS/2 ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ÖSYM tarafından hukuk alanında görev alacaklara yönelik olarak düzenleniyor. HMGS/1 sınavı 27 Nisan'da gerçekleşmişti. Sınavın ikincisi ise eylül ayında düzenlenecek. HMGS/2 başvuruları 13-20 Ağustos günlerinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alınacak. Peki, 2025 HMGS/2 ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

HMGS/2 ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Abone Ol
ÖSYM tarafından hukuk fakültelerinden mezun olan adaylara yönelik yapılan HMGS'de soru sayısı geçtiğimiz nisan ayında artırılmıştı. Adaylar sınavda 100 soru yerine 120 soru çözüyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geç başvuruları 27 Ağustos'ta yapılacak. İşte, HMGS hakkında detaylar...

2025 HMGS/2 NE ZAMAN?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için başvurular 13-20 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. Geç başvurular ise yüzde 50 ücret artırımı ile 27 Ağustos'ta başlayacak.

HMGS uygulaması ise 28 Eylül 2025'te olacak. Sınava dair sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasından 23 Ekim'de ilan edilecek.

HMGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

HMGS'de 120 soru soruluyor. Sınav 10:15'te başlıyor ve 155 dakika sürüyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınava alınmıyor.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda alanlara göre soru dağılımı; anayasa hukuku yüzde 5, anayasa yargısı yüzde 2,50, idare hukuku yüzde 5, idari yargılama usulü yüzde 2,50, medeni hukuk yüzde 12,50, borçlar hukuku yüzde 10, ticaret hukuku yüzde 10, hukuk yargılama usulü yüzde 10, icra ve iflas hukuku yüzde 5, ceza hukuku yüzde 7,50, ceza yargılama usulü yüzde 5, iş ve sosyal güvenlik hukuku yüzde 5, vergi hukuku yüzde 2,50, vergi usul hukuku yüzde 2,50, avukatlık hukuku yüzde 2,50, hukuk felsefesi ve sosyolojisi yüzde 2,50, Türk hukuk tarihi yüzde 2,50, milletlerarası hukuk yüzde 2,50, milletlerarası özel hukuk yüzde 2,50, genel kamu hukuku yüzde 2,50 şeklinde olacak ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

HMGS/2 ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Gündem HMGS/2 ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Beşiktaş, ayrılığı açıkladı: Gedson Fernandes Beşiktaş Beşiktaş, ayrılığı açıkladı: Gedson Fernandes
Daniel Güiza, İspanya 7. Lig takımına transfer oldu Fenerbahçe Daniel Güiza, İspanya 7. Lig takımına transfer oldu
Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı! Fenerbahçe Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme
Borussia Dortmund, Trossard'ı istiyor B. Dortmund Borussia Dortmund, Trossard'ı istiyor
Jose Mourinho'dan paylaşım! Fenerbahçe Jose Mourinho'dan paylaşım!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye imza atacak! Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye imza atacak!
Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolcusu! Galatasaray Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolcusu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Asensio beklemeye alındı, Lauriente gündemde!
2
Galatasaray'dan Derrick Köhn'e gelen teklife cevap
3
Mourinho'dan 'satılabilir' raporu!
4
Flaş iddia: Nelsson, Jelert'in aklına girdi!
5
Galatasaray, Alvaro Morata için Como'nun teklifini reddetti
6
Galatasaray ve Everton peşinde: Maitland-Niles
7
Galatasaray Akanji'ye kiralık formülü!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.