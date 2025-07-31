Haber Tarihi: 31 Temmuz 2025 17:52 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 17:52

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş Maçı Canlı İzle: HT Spor İzle | Shakhtar Donetsk - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifreli mi?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş Maçı Canlı İzle | Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak HT Spor'dan canlı izlenebilecek olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları...

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş Maçı Canlı İzle: HT Spor İzle | Shakhtar Donetsk - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifreli mi?
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Tammy Abraham, David Jurasek Orkun Kökçü gibi ses getiren transferlere imza atan Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisine karşı hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ise ''Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı izle'', ''BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, HT Spor ile Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı!

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI HT SPOR'DA!

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Yardımcılıklarını Martinez ve Barbero üstlenecek.

SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk – Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinho – Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov – Kevin, Eguinaldo

Beşiktaş: Mert – Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek – Demir Ege, Orkun – Rashica, Rafa Silva, Joao Mario – Abraham

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Beşiktaş, Tammy Abraham ve Joao Mario'nun golleriyle fileleri havalandırmıştı. Shakhtar adına goller ise Santana, Eguinaldo ve Kevin'den (2) gelmişti.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Ukrayna'daki savaşnedeniyle Shakhtar'ın maçlarını oynadığı Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak. 33 bin 130 seyirci kapasiteli stat, Polonya ekibi Wisla Krakow'un sahası olarak biliniyor.

OLASI RAKİPLER

Beşiktaş turu geçerse UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos ile karşılaşacak.

Elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick (İrlanda) - Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibiyle oynayacak.









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