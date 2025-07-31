11. Yargı paketi: 2025 Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak?

Yargı paketi çalışmaları toplumun her kesimini yakından ilgilendiriyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldırma hedefiyle hazırlanan 10. yargı paketi ardından gündemde 11. yeni yargı paketi çalışması yer alıyor. Çocukları suçtan korumaya yönelik bir yasal düzenleme gereğinin ortaya çıktığını belirten Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin kısa süre içinde milletvekillerinin değerlendirmesine sunulcağını eklemişti. İşte, yargı paketinde son durum...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önceki açıklamalarında çocukların suçtan korunması amacıyla yasal bir düzenleme gereksinimi olduğunu ve konuya dair çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Kısa süre içerisinde çocuk yargılamalarına dair yeni bir yargı paketinin milletvekillerine sunulacağını da ifade etmişti.

Bakan Tunç, 11. yeni yargı paketi hazırlığını olduğunu dile getirerek, ''Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Çocuklara ilişkin düzenlemeye dair ise Bakan, çalışmaların yağıldığını ve TBMM'ye önerilecek bazı detayların olduğuna vurgu yaptı.

Tunç, ''Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu. Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular.''

Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kesinlemiş bir durumun olmadığı ve önemli olanın çocukların bakımından ceza adaletinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.