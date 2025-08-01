Gaziantep FK'de şok bilet fiyatları

Süper Lig'in yeni sezonunun başlamasına az bir süre kalması ile birlikte Gaziantep FK, evinde Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor.
Maçtan daha fazla öne çıkan durum ise Gaziantep'teki bilet fiyatları oldu.
Gaziantep ekibi, en ucuz bileti 2827 TL, en pahalı bileti ise 6927 TL olarak açıkladı.
Maçtan daha fazla öne çıkan durum ise Gaziantep'teki bilet fiyatları oldu.
Gaziantep ekibi, en ucuz bileti 2827 TL, en pahalı bileti ise 6927 TL olarak açıkladı.
Gaziantep, Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı.
🎫En ucuz bilet 2827 TL https://t.co/b1zUCkFIe9 pic.twitter.com/1MgvkxDZuq
— Sporx (@sporx) August 1, 2025