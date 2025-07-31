Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? 2025

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı en prestijli turnuvalardan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki ilk kura çekimi 4 Ağustos günü play-off'lar için Nyon, İsviçre'de yapılacak. Lig sistemi uygulanmaya başlayan Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım mücadele ediyor. Ligi ilk 8'de tamamlayan ekipler son 16 turuna yükseliyor. İşte, 2025-26 Şampiyonlar Ligi takvimi...



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ



Şampiyonada, eleme turları geride kalıyor. Takımlar 4 Ağustos 2025 tarihinde play-off kuralarına katılacak. Kuralar İsviçre'de çekiliyor. Ardından lig aşaması için 28 Ağustos 2025 tarihinde kuralar çekilecek.



Son 16 turu play-off kura çekimi 30 Oak 2026'da, son 16 turu ve sonrasın için kura çekimi de 27 Şubat 2026'da olacak.



PLAY-OFF VE LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi play-off maçları 19-20 Ağustos günlerinde ilk mücadelelerle başlayacak. İkinci maçlar 26-27 Ağustos günlerinde düzenlenecek.



Lig aşaması birinci maçlar 16-18 Eylül'de gerçekleşecek. 2. hafta maçları 30 Eylül - 1 Ekim'de, 3. hafta 21-22 Ekim'de, 4. hafta 4-5 Kasım'da, 5. hafta 25-26 Kasım'da, 6. hafta 9-10 Aralık'ta, 7. hafta 20-21 Ocak 2026'da ve 8. hafta maçları ise 28 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.



Son 16 turu play-off ilk maçları 17-18 Şubat 2026'da, rövanşlar 24-25 Şubat'ta düzenlenecek.



Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

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