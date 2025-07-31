Haber Tarihi: 31 Temmuz 2025 12:10 -
Güncelleme Tarihi:
31 Temmuz 2025 12:10
Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? 2025
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu ardından takımlar play-off kura çekimine katılacak. Dünyanın heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ise 16 Eylül'de başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, turnuvaya lig aşamasından katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı en prestijli turnuvalardan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki ilk kura çekimi 4 Ağustos günü play-off'lar için Nyon, İsviçre'de yapılacak. Lig sistemi uygulanmaya başlayan Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım mücadele ediyor. Ligi ilk 8'de tamamlayan ekipler son 16 turuna yükseliyor. İşte, 2025-26 Şampiyonlar Ligi takvimi...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ
Şampiyonada, eleme turları geride kalıyor. Takımlar 4 Ağustos 2025 tarihinde play-off kuralarına katılacak. Kuralar İsviçre'de çekiliyor. Ardından lig aşaması için 28 Ağustos 2025 tarihinde kuralar çekilecek.
Son 16 turu play-off kura çekimi 30 Oak 2026'da, son 16 turu ve sonrasın için kura çekimi de 27 Şubat 2026'da olacak.
PLAY-OFF VE LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off maçları 19-20 Ağustos günlerinde ilk mücadelelerle başlayacak. İkinci maçlar 26-27 Ağustos günlerinde düzenlenecek.
Lig aşaması birinci maçlar 16-18 Eylül'de gerçekleşecek. 2. hafta maçları 30 Eylül - 1 Ekim'de, 3. hafta 21-22 Ekim'de, 4. hafta 4-5 Kasım'da, 5. hafta 25-26 Kasım'da, 6. hafta 9-10 Aralık'ta, 7. hafta 20-21 Ocak 2026'da ve 8. hafta maçları ise 28 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.
Son 16 turu play-off ilk maçları 17-18 Şubat 2026'da, rövanşlar 24-25 Şubat'ta düzenlenecek.
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026
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