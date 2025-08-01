Haber Tarihi: 01 Ağustos 2025 10:38 -
Güncelleme Tarihi:
01 Ağustos 2025 10:38
Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak için sahada ter dökecek. Rövanşlı oynanacak mücadelede ilk karşılaşmayı deplasmanda kazanmak isteyen Fenerbahçe, Feyenoord karşısında saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord'a konuk olacak. Rövanşlı oynanacak olan mücadelede Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda kazanmak ve play-off turuna bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Mücadele, Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.
FENERBAHÇE AVANTAJI ELDE ETMEK İSTİYOR
Avrupa futbolunun heyecan dolu gecelerinden birine sahne olacak olan bu mücadelede, Fenerbahçe avantajlı bir skor elde ederek İstanbul'daki rövanşa rahat çıkmayı hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona büyük umutlarla hazırlanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda zorlu bir engeli aşmak istiyor. Hollanda futbolunun köklü temsilcilerinden Feyenoord karşısında alınacak olası bir galibiyet, sarı-lacivertlileri hem moral hem de tur açısından önemli bir konuma taşıyacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos 2025 Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. O mücadele de saat 20.00'de başlayacak.
Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesinde kazanan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek grup aşamasına bir adım daha yaklaşacak.
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