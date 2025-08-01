Polislik başvurusu 2025: PMYO başvuru şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak Polis Meslek Yüksekokulları 2025 yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Karar Resmi Gazete'de yer aldı. 18 yaşını tamamlayan ve YKS'nin TYT oturumundan en az 250 puan almış adaylar başvurularını e-Devlet'ten yapabiliyor. İşte, PMYO başvurularına dair detaylar...

2 yıllık ön lisans eğitimi veren Polis Meslek Yüksekokulları için başvurular 2-6 Ağustos tarihleri arasında "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek yapılacak. Başvurular 2 Ağustos Cuma

rtesi günü saat 08:00 itibarıyla alınabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Adayların 2025 YKS TYT'den en az 250 ham puan almış olmaları gerekiyor. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranıyor.

Başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

Adayların, 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.