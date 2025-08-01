Haber Tarihi: 01 Ağustos 2025 16:13 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 16:13

Polislik başvurusu 2025: PMYO başvuru şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2 bin 500 öğrenci alımı yapılıyor. 2025 PMYO başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. YKS TYT puanı ile gerçekleşecek alımlarda kadın adayların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması gerekiyor. 18-26 yaş arası adaylar PMYO başvurularını yapabilecek. Peki, Polislik başvuruları ne zaman? İşte, başvuru şartları...

Polislik başvurusu 2025: PMYO başvuru şartları neler?
Abone Ol
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak Polis Meslek Yüksekokulları 2025 yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Karar Resmi Gazete'de yer aldı. 18 yaşını tamamlayan ve YKS'nin TYT oturumundan en az 250 puan almış adaylar başvurularını e-Devlet'ten yapabiliyor. İşte, PMYO başvurularına dair detaylar...

2025 PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2 yıllık ön lisans eğitimi veren Polis Meslek Yüksekokulları için başvurular 2-6 Ağustos tarihleri arasında "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek yapılacak. Başvurular 2 Ağustos Cumartesi günü saat 08:00 itibarıyla alınabilecek.

PMYO KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Adayların 2025 YKS TYT'den en az 250 ham puan almış olmaları gerekiyor. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

Adayların, 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray-Lazio maçı canlı izle: Nereden izlenir? Gündem Galatasaray-Lazio maçı canlı izle: Nereden izlenir?
Beşiktaş'ın gündemindeki Bajo'nun yeni takımı! Beşiktaş Beşiktaş'ın gündemindeki Bajo'nun yeni takımı!
Selçuk İnan: 'Orta sahaya en az bir oyuncu istiyoruz' Kocaelispor Selçuk İnan: "Orta sahaya en az bir oyuncu istiyoruz"
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, başlıyor? 2025 Gündem Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, başlıyor? 2025
Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'i duyurdu Kasımpasa Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'i duyurdu
Altınordu transferde Galatasaray'la köprü kurdu Galatasaray Altınordu transferde Galatasaray'la köprü kurdu
Trabzonspor'un kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kutlanıyor Trabzonspor Trabzonspor'un kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kutlanıyor
YKS tercih kodu nedir, nasıl alınır, bulunur? 2025 Gündem YKS tercih kodu nedir, nasıl alınır, bulunur? 2025
Göztepe'de Teixeria imzayı attı Göztepe Göztepe'de Teixeria imzayı attı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da sağ bek hedefi: Dodo
2
Spartak Moskova'dan Djiku ve Cuesta'ya kanca
3
Semih Kılıçsoy imza için uçağa bindi!
4
Dursun Özbek'ten Osimhen önlemi!
5
Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde!
6
Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber!
7
Galatasaray'da kaleye yeni isim!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.