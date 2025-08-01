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Dursun Özbek'ten Osimhen önlemi!

Galatasaray, Osimhen için 80 milyon Euro'yu aşan bir ödeme yapacak. Başkan Dursun Özbek, Mauro İcardi'de işi yokuşa süren sponsorlardan taahhüt alarak işi baştan sıkı tuttu.

calendar 01 Ağustos 2025 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Dursun Özbek'ten Osimhen önlemi!
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Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan ve çarşamba akşamı İstanbul'a inen Victor Osimhen, dün sağlık kontrolünden geçti. Testleri temiz çıkan yıldız oyuncunun resmi imzayı atması öğleden sonrasını buldu. Osimhen'in sağlık kontrolleri uzadığı için bir gün izin verildi. Nijeryalı yıldız iznin ardıdndan takımla idmana çıkacak.

ÖDEMELERDE AKSAMA YAŞANMIŞTI

Lazio maçı öncesinde 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Osimhen için Galatasaray'ın kasasından 80 milyon Euro'nun üzerinde para çıkacak. Bu paranın yaklaşık 25 milyon Euro'luk kısmını sponsorlar karşılayacak. Daha önce İcardi ile benzer şekilde anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'de sıkıntı yaşamak istemiyor.


Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. İcardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon Euro'sunu sponsorlar üstlenmişti. Ancak geçen sezon sponsor ödemelerinde aksama yaşandı ve başkan Dursun Özbek sorunu çözmek durumunda kaldı.


 
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