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Trabzonspor'a kötü haber: Braga teklifi kabul etti!

Braga, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren golcü oyuncu Simon Banza için Al-Jazira'nın yaptığı 10 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etti. Transferin gerçekleşmesi için son kararı Demokratik Kongolu verecek.

calendar 01 Ağustos 2025 10:04
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a kötü haber: Braga teklifi kabul etti!
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Trabzonspor formasıyla 37 maçta 22 gol ve 7 asistlik skor katkısı sunan Simon Banza, bordo-mavililer ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Braga'ya döndü. Yıldız oyuncunun, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor.

Portekiz ekibiyle 2017 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün adı birçok takımla anılıyor. Son olarak Al-Jazira, Simon Banza'ya talip oldu.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Jazira ile Braga, Banza'nın bonservis bedeli için 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.


SON SÖZ BANZA'NIN

Transferin resmiyet kazanması için güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Demokratik Kongolu golcünün kararı bekleniyor.

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