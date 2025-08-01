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Beşiktaş'ta Rashica ile ayrılık yakın

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği ve taraftarlardan çok fazla eleştiri alan Milot Rashica'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 01 Ağustos 2025 13:47
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rashica ile ayrılık yakın
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UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta kadro planlamaları devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Milot Rashica ile yolların ayrılmasında karar kılındı.

Özellikle İstanbul'daki ilk maçtaki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Kosovalı kanat oyuncusunun bileti kesildi.


Serdal Adalı yönetimi, Milot Rashica'dan kendisine kulüp bulmasını isterken, kısa süre içerisinde de yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Teknik direktör Solskjaer'in de Milot Rashica için gönderilmesi yönünde rapor verdiği ileri sürülürken, ayrılığın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

2 YILI DAHA VAR

Öte yandan yolların ayrılma kararı alındığı Milot Rashica'nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösterilen Milot Rashica'nın, hangi kulübün yolunu tutacağı ise henüz netlik kazanmadı.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla toplam 83 resmi karşılaşmaya çıkan Rashica, bu maçlarda 10 gol atıp 19 asistlik katkı sağladı.

 
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