Beşiktaş'ta Rashica ile ayrılık yakın

UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta kadro planlamaları devam ediyor.
Bu kapsamda Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Milot Rashica ile yolların ayrılmasında karar kılındı.
Özellikle İstanbul'daki ilk maçtaki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Kosovalı kanat oyuncusunun bileti kesildi.
Serdal Adalı yönetimi, Milot Rashica'dan kendisine kulüp bulmasını isterken, kısa süre içerisinde de yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Teknik direktör Solskjaer'in de Milot Rashica için gönderilmesi yönünde rapor verdiği ileri sürülürken, ayrılığın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
2 YILI DAHA VAR
Öte yandan yolların ayrılma kararı alındığı Milot Rashica'nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösterilen Milot Rashica'nın, hangi kulübün yolunu tutacağı ise henüz netlik kazanmadı.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla toplam 83 resmi karşılaşmaya çıkan Rashica, bu maçlarda 10 gol atıp 19 asistlik katkı sağladı.
Bu kapsamda Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Milot Rashica ile yolların ayrılmasında karar kılındı.
Özellikle İstanbul'daki ilk maçtaki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Kosovalı kanat oyuncusunun bileti kesildi.
Serdal Adalı yönetimi, Milot Rashica'dan kendisine kulüp bulmasını isterken, kısa süre içerisinde de yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Teknik direktör Solskjaer'in de Milot Rashica için gönderilmesi yönünde rapor verdiği ileri sürülürken, ayrılığın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
2 YILI DAHA VAR
Öte yandan yolların ayrılma kararı alındığı Milot Rashica'nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösterilen Milot Rashica'nın, hangi kulübün yolunu tutacağı ise henüz netlik kazanmadı.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla toplam 83 resmi karşılaşmaya çıkan Rashica, bu maçlarda 10 gol atıp 19 asistlik katkı sağladı.