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Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi

Galatasaray, ayrılıp Como'ya gitmesi beklenen Alvaro Morata'dan gelir bekliyor.

calendar 01 Ağustos 2025 11:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi
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Álvaro Morata'nın Como'ya transferi neredeyse tamamlanmıştı. İspanyol golcü, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri geri çevirmiş, Dünya Kupası hedefi için 5 büyük ligde kalmak istemişti. Cesc Fàbregas'ın çalıştırdığı Como ile 10 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.

MİLAN ANLAŞTI, G.SARAY İZİN VERMEDİ

Morata'nın bonservisini elinde bulunduran Milan, oyuncuyu Galatasaray'a 2025 Aralık'a kadar kiralamıştı. Anlaşma karşılığında 6 milyon euro alacağı vardı, ancak İtalyan basınına göre bu ödeme hiçbir zaman yapılmadı. Galatasaray, Osimhen'e 75 milyon euro ödeyerek forvet hattını güçlendirdi ve Morata'nın önünü açtı derken sürpriz bir hamle geldi.


8 MİLYON EURO TALEP

Sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmeyi feshetmek için Como'dan 8 milyon euro istedi: 6 milyonu fesih bedeli, 2 milyonu ödenen maaşın karşılığı. Galatasaray, bu transferde zarar etmek istemiyor. Bu yüzden İspanyol yıldızı bırakmaya yanaşmıyor.

MORATA, ÇÖZÜM ARIYOR

Milan ise Atlético Madrid'e yaptığı bonservis harcamasını çıkarmak için Galatasaray'dan gelecek 6 milyonla birlikte toplam 10 milyon euro istiyor. Ancak süreç kilitlendi. Şu an için Morata hâlâ Galatasaray'ın kampında ve çözüm bekliyor.


 
 

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