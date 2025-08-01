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Palhinha, Premier Lig'e dönüyor!

Tottenham, Joao Palhinha için Bayern Münih ile 30 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasına vardı. Portekizli oyuncunun maaşını İngiliz ekibi karşılayacak.

calendar 01 Ağustos 2025 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Palhinha, Premier Lig'e dönüyor!
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Yaz transfer döneminde dikkat çeken transferlere imza atan Tottenham, Bayern Münih'in Portekizli orta sahası için mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; İngiliz ekibi, 30 yaşındaki Joao Palhinha'nın kiralık transferi için Bavyera ekibi ile anlaştı. Yapılan anlaşmada 30 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da bulunuyor. Portekizli yıldızın maaşını Londra ekibi ödeyecek.

Joao Palhinha'nın önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Bayern Münih'de bu sezon 24 maçta 941 dakika sahada kalan yıldız orta saha, gol katkısında bulunmadı.

 
 

 

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