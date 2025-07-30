Haber Tarihi: 30 Temmuz 2025 16:35 -
Güncelleme Tarihi:
30 Temmuz 2025 16:35
YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları 2025 (ÖSYM - PDF)
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2025 YKS tercih kılavuzu gündemde. ÖSYM'nin hazırladığı YKS sınavında TYT, AYT ve YDT oturumlarına girenler 2 veya 4 yıllık üniversiteler için tercih kılavuzunu bekliyor. Son dakika gelişmesi ile ÖSYM YKS 2025 tercih kılavuzuna ilişkin duyuru yaptı.
YKS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı?ÖSYM son dakika açıklaması adaylar tarafından takip ediliyor. YKS tercih kılavuzunu yayımlaması beklenirken adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) giriş ekranına nasıl erişeceklerini ve kılavuzun detaylarını araştırıyor.
YKS 2025 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ilişkin ÖSYM'den duyuru yapıldı. 30-31 Temmuz tarihlerinde yayımda olacak ön bilgilendirme amaçlı kılavuzu yayımladı.
Açıklamada, tercih sürecinde yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri konusunda uyarı yapıldı.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YKS TERCİH KILAVUZUNU AÇIKLADI MI?
ÖSYM, ön bilgilendirme olarak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımladı. Adayların, ÖSYM'nin yeniden paylaşacağı tercih kılavuzu için duyuruları takip etmesi öneriliyor.
Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercih işlemlerine 1 Ağustos tarihinde başlayacak.
ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI NASIL AÇILIR?
ÖSYM AİS'e, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden giriş yapılabilir. e-Devlet ile de kayıt ve giriş işlemleri gerçekleştirilebilir.
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