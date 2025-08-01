01 Ağustos
Schalke 04-Hertha Berlin
21:30
01 Ağustos
KV Mechelen-Club Brugge
21:45
01 Ağustos
LASK-Sturm Graz
21:30
01 Ağustos
Luton Town-AFC Wimbledon
22:00
01 Ağustos
Vejle Boldklub-OB
21:00
01 Ağustos
Zaglebie Lubin-Korona Kielce
19:00
01 Ağustos
Wisla Plock-Piast Gliwice
21:30
01 Ağustos
Cork City-Galway United FC
21:45
01 Ağustos
Bohemian FC-Drogheda Utd
21:45
01 Ağustos
Arbroath-Ayr United
21:45
01 Ağustos
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
17:30
01 Ağustos
Bologna-Vis Pesaro
18:30
01 Ağustos
Fortuna Sittard-Leverkusen
20:00
01 Ağustos
Samsunspor-Dunkerque
20:00
01 Ağustos
V. Guimaraes-Celta Vigo
22:00
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT

Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi programı belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş ve Başakşehir'in maç programları belli oldu.

calendar 01 Ağustos 2025 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi programı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki maç programı belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turunda Başakşehir, Norveç ekibi Viking, Beşiktaş ise İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile mücadele edecek.

Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ve Başakşehir'in maç programı şu şekilde:

7 Ağustos Perşembe:

20.00 Viking-İstanbul Başakşehir (Viking)

21.45 St. Patrick's-Beşiktaş (Tallaght)

13 Ağustos Çarşamba:

19.00 İstanbul Başakşehir-Viking (Başakşehir Fatih Terim)

14 Ağustos Perşembe:

21.00 Beşiktaş-St. Patrick's (Tüpraş)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.