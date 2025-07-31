Haber Tarihi: 31 Temmuz 2025 12:37 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 12:37

2025 Sözleşmeli beden eğitimi öğretmen alımı başvuruları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, 19 kontenjana millî sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılmak üzere duyuru yayımladı. Peki, sözleşmeli beden eğitimi öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 Sözleşmeli beden eğitimi öğretmen alımı başvuruları ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında beden eğitimi öğretmeni ihtiyacının karşılanmasına yönelik 19 milli sporcu, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. 2025 Yılı Millî Sporculardan Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Atama İşlemi Duyurusu ile sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

SÖZLEŞMELİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu kapsamda, başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler, 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak.


Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecek.


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