Kayserispor'da bilet fiyatları dudak uçuklattı

Süper Lig'in yeni sezonunun başlamasına az bir süre kalması ile birlikte Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor.
Ancak futbolserverlerin asıl dikkatini çeken kısım Kayserispor'un duyurduğu bilet fiyatları oldu.
Beşiktaş'ı evinde ağırlayacağı maçta Kayserispor'un en ucuz bileti 2838 lira, en pahalı bileti ise 5838 lira olarak duyuruldu.
Ancak futbolserverlerin asıl dikkatini çeken kısım Kayserispor'un duyurduğu bilet fiyatları oldu.
Beşiktaş'ı evinde ağırlayacağı maçta Kayserispor'un en ucuz bileti 2838 lira, en pahalı bileti ise 5838 lira olarak duyuruldu.
Kayserispor, Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını açıkladı.
🎫En ucuz bilet 2838 TL pic.twitter.com/vkfLgIAmQS
— Sporx (@sporx) August 1, 2025