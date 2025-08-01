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Real Oviedo-Villarreal
0-0
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
2-0

Kayserispor'da bilet fiyatları dudak uçuklattı

Beşiktaş'ın Kayserispor'a konuk olacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. En ucuz bilet 2838 lirayken en pahalı bilet de 5838 lira olarak duyuruldu.

calendar 01 Ağustos 2025 11:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Kayserispor'da bilet fiyatları dudak uçuklattı
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Süper Lig'in yeni sezonunun başlamasına az bir süre kalması ile birlikte Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Ancak futbolserverlerin asıl dikkatini çeken kısım Kayserispor'un duyurduğu bilet fiyatları oldu.

Beşiktaş'ı evinde ağırlayacağı maçta Kayserispor'un en ucuz bileti 2838 lira, en pahalı bileti ise 5838 lira olarak duyuruldu.

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