Fenerbahçe'de kaleci hedefi: Stefan Ortega

Dominik Livakovic'le yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, iyi bir kaleci almak için kolları sıvamış durumda...
Bazı isimlerle temas kurulsa da en ciddi adım Stefan Ortega için atıldı. Trafford'un transferi sonrasında üçüncü kaleci durumuna düşen 32 yaşındaki eldiven Manchester City'den ayrılmak istediği belirtildi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler de olası bir transfer için somut adımları attı ve görüşmelere başladı.
İngiliz medyasından Team Talk, Fenerbahçe'nin harekete geçtiğini şu ifadelerle duyurdu, "Fenerbahçe, Stefan Ortega ile transfer görüşmelerde bulunuyor." Manchester City'yle görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, bu transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta içinde Ortega'nın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
Bonservis ödenmedi
Futbola Hessen Kassel altyapısında başlayan Ortega, ardından Bielefeld'e burdan 1860 Münih'e, 3 yıl sonra yeniden Bielefeld'e gitti. 2022'de bu kez Manchester City'e geçti. Üç kulüp de Ortega için hiç bonservis bedeli ödemedi.
Bazı isimlerle temas kurulsa da en ciddi adım Stefan Ortega için atıldı. Trafford'un transferi sonrasında üçüncü kaleci durumuna düşen 32 yaşındaki eldiven Manchester City'den ayrılmak istediği belirtildi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler de olası bir transfer için somut adımları attı ve görüşmelere başladı.
İngiliz medyasından Team Talk, Fenerbahçe'nin harekete geçtiğini şu ifadelerle duyurdu, "Fenerbahçe, Stefan Ortega ile transfer görüşmelerde bulunuyor." Manchester City'yle görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, bu transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta içinde Ortega'nın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
Bonservis ödenmedi
Futbola Hessen Kassel altyapısında başlayan Ortega, ardından Bielefeld'e burdan 1860 Münih'e, 3 yıl sonra yeniden Bielefeld'e gitti. 2022'de bu kez Manchester City'e geçti. Üç kulüp de Ortega için hiç bonservis bedeli ödemedi.