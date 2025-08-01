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Fenerbahçe'de kaleci hedefi: Stefan Ortega

Kaleye takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Stefan Ortega için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Alman oyuncunun transferini kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

calendar 01 Ağustos 2025 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de kaleci hedefi: Stefan Ortega
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Dominik Livakovic'le yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, iyi bir kaleci almak için kolları sıvamış durumda...

Bazı isimlerle temas kurulsa da en ciddi adım Stefan Ortega için atıldı. Trafford'un transferi sonrasında üçüncü kaleci durumuna düşen 32 yaşındaki eldiven Manchester City'den ayrılmak istediği belirtildi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler de olası bir transfer için somut adımları attı ve görüşmelere başladı.

İngiliz medyasından Team Talk, Fenerbahçe'nin harekete geçtiğini şu ifadelerle duyurdu, "Fenerbahçe, Stefan Ortega ile transfer görüşmelerde bulunuyor." Manchester City'yle görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, bu transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta içinde Ortega'nın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.


Bonservis ödenmedi

Futbola Hessen Kassel altyapısında başlayan Ortega, ardından Bielefeld'e burdan 1860 Münih'e, 3 yıl sonra yeniden Bielefeld'e gitti. 2022'de bu kez Manchester City'e geçti. Üç kulüp de Ortega için hiç bonservis bedeli ödemedi. 

 
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