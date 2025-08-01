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Osimhen fırtınası: Galatasaray taraftarından tam destek

Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi ekonomik anlamda büyük yankı uyandırdı.

calendar 01 Ağustos 2025 10:27 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 10:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Osimhen fırtınası: Galatasaray taraftarından tam destek
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen, Perşembe akşamı İstanbul'a iniş yaptığında binlerce taraftar Atatürk Havalimanı'nı doldurdu.

Taraftarlar, yıldız futbolcunun gelişini saatler öncesinden sosyal medya ve uçuş takip siteleri üzerinden anbean izledi. Galatasaray TV'nin YouTube kanalında yapılan canlı yayın ise rekor kırdı; tam 2.1 milyon kişi bu tarihi anlara tanıklık etti.

3 SAATTE 3 MİLYON DOLAR 

Taraftarların ilgisi kulübe büyük bir maddi katkı sağladı. YouTube üzerinden "Katıl" ve "Superchat" bağışları, sponsorluk katkıları ile birlikte sadece üç saatte yaklaşık 3 milyon dolar toplandı. Bu rakam, Osimhen'in Galatasaray'da alacağı iki aylık maaşa denk geliyor.


SADECE TRANSFER DEĞİL, FİNANSAL ZAFER

Galatasaray yönetimi, Osimhen transferini sadece sportif bir kazanım olarak değil, aynı zamanda ekonomik başarı olarak görüyor. Taraftarın yarattığı etkiyle hem marka değeri hem de kulüp kasası güçlendi.

RAMS PARK'TA OSIMHEN VE SANE ŞOVU

2 Ağustos Cuma akşamı, Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi RAMS Park'ta özel bir imza töreni düzenlenecek. Osimhen ve Leroy Sane için organize edilen törenle birlikte stadyumun tamamen dolması bekleniyor.

REKOR GELİR BEKLENTİSİ

Galatasaray yönetimi bu maça özel kombine biletleri geçersiz sayarken, 1300 TL ile 18 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 52 bin biletin tamamının tükenmesi durumunda 5 milyon Euro'ya yakın bir gelir öngörülüyor.

GS STORE'DA OSIMHEN RÜZGARI ESECEK

İmza törenine özel ürünler için sponsorluk görüşmeleri de devam ediyor. GS Store'dan Osimhen'e özel hazırlanan ürünlerin kısa süre içinde satışa çıkacağı öğrenildi. Bu süreçte toplamda 6-7 milyon Euro'luk bir kazanç hedefleniyor.


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