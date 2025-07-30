Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev, işyeri sahibi ve kiracıları tarafından yakından takip eden temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte yeni kira zamları belli olacak. Ekonomistler tarafından yapılan enflasyon beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte temmuz ayı için beklenti belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon verileri öncesinde gözler temmuz ayı TÜFE kararına çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 temmuz ayı enflasyon verileri 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.