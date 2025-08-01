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31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
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Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber!

Galatasaray, Manchester City'nin yüksek bonservis beklentisi üzerine Ederson transferinden vazgeçti.

calendar 01 Ağustos 2025 11:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber!
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Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için temaslarını sürdürüyor. Gündemdeki en önemli isimler Donnarumma ve Ederson.

Donnarumma'nın transferinin oldukça zor olduğu ve Ederson isminin Galatasaray'a yakın olduğu haberleri günlerdir manşetleri süslüyordu fakat Ederson cehphesinden Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre Manchester City, Ederson için Galatasaray'dan 20 milyon Euro bonservis talebinde bulundu ve bu miktarı aşağıya çekmeyi kabul etmedi.


Bu transferde yapılacak indirime güvenen Galatasaray, Ederson transferini rafa kaldırdı. Brezilyalı kalecinin artık Galatasarat'da birinci öncelik olmadığı ifade edildi.



 
 

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