Meclis ne zaman açılacak? 2025 TBMM ne zaman açılacak?

Yeni yasama yılında, ekonomi, emekli maaşları, sosyal destek paketleri, eğitim reformu ve yeni anayasa çalışmaları gibi pek çok kritik başlık Meclis gündeminde yer alabilir. Ayrıca 2026 bütçe görüşmelerinin de ekim ayı itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte 2025 TBMM yeni yasama yılı başlangıç tarihi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Anayasa gereği her yıl 1 Ekim tarihinde yeni yasama yılına başlar. 2025 yılı için de bu gelenek devam edecek. Buna göre, 2025 TBMM yeni yasama yılı 1 Ekim 2025 Çarşamba günü resmen başlayacak.

Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı, Meclis Genel Kurulu'nun toplanmasıyla başlar. Açılış oturumuna Cumhurbaşkanı da katılarak milletvekillerine hitap eder. Bu konuşmada hem ülkenin genel durumu hem de önümüzdeki dönem için öngörülen reform ve planlara yer verilir.