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Silver, NBA Avrupa Ligi için Real Madrid ile görüştü

NBA başkanı Adam Silver, Avrupa merkezli yeni bir basketbol ligi projesi kapsamında Real Madrid yöneticileriyle Paris'te bir araya geldi.

calendar 01 Ağustos 2025 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Silver, NBA Avrupa Ligi için Real Madrid ile görüştü
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NBA başkanı Adam Silver, Avrupa merkezli yeni bir basketbol ligi projesi kapsamında Real Madrid yöneticileriyle Paris'te bir araya geldi.

The Athletic'ten Joe Vardon'ın haberine göre, toplantıya NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum ve Avrupa-Ortadoğu Direktörü George Aivazoglou da katıldı.

NBA ve FIBA ortaklığında 2026–27 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan bu yeni organizasyon için Real Madrid'in dahil edilmesi, projeye hem rekabet düzeyi hem de ticari güvenilirlik açısından büyük bir değer kazandıracak.


Toplantı, NBA üst düzey yöneticilerinin Avrupa turu kapsamında gerçekleştirildi ve yeni lige yatırım yapmayı düşünen kulüp ve sponsorlarla görüşmelerin bir parçası olarak öne çıktı.

Vardon'ın aktardığına göre, Real Madrid'in şu anda EuroLeague'te sahip olduğu "A lisansı" 2026'da sona erecek. Bu da kulübün olası bir geçişi yasal sorun yaşamadan gerçekleştirmesi adına uygun bir takvim sunuyor.

Real Madrid'in EuroLeague organizatörleriyle zaman zaman gerilimli ilişkileri bulunurken, kulübün futboldan gelen yüksek gelirleri sayesinde finansal açıdan bağımsız hareket edebilmesi de NBA-FIBA projesi için cazibesini artırıyor.

Kaynaklara göre, eğer Real Madrid projeye dahil olursa, birçok EuroLeague kulübü de onu takip edebilir ve bu da Avrupa basketbolundaki güç dengelerini kökten değiştirebilir.

Yılın başında FIBA, NBA Europe ve EuroLeague paydaşları Cenevre'de tarihi bir zirvede bir araya gelmiş, Avrupa'daki basketbolun geleceği masaya yatırılmıştı. O toplantı, bugüne dek yapılan en kapsamlı görüşme olarak tanımlanmıştı.

Yine de bazı çekinceler devam ediyor: Özellikle kulüplerin katılım için ödemesi gereken yüksek giriş bedelleri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas kısa süre önce yaptığı açıklamada, Avrupa'da yeni bir basketbol ligi kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti. Ancak NBA'in dahil olması ve FIBA'nın takvimleri uyumlu hâle getirme isteği, bu sürece yeni bir ivme kazandırdı.

Planlanan yeni ligde kalıcı takımlar ile ulusal şampiyonların katıldığı bir yükselme-sistemli model öngörülüyor. Bu yapı, dünyadaki bazı başarılı karma lig modellerine benzer şekilde kurgulanacak.

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