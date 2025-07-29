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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2025 16:20 -
Güncelleme Tarihi:
29 Temmuz 2025 16:20
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülere yönelik askerlik yerlerini kısa süre sonra ilan edecek. Takvime göre, askerlik yerleri temmuz ayının son günlerinde duyurulacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilecek?
Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak er ve erbaşların sınıflandırma sonuçları için geri sayım sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.
Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.
MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet'ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.
SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
MSB'nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025
İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025
Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025
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