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31 Temmuz
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Lucas Paqueta, bahis soruşturmasından aklandı!

West Ham, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kendi maçlarına bahis oynadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Lucas Paquetá'nın tüm soruşturmalardan aklandığını duyurdu.

calendar 31 Temmuz 2025 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lucas Paqueta, bahis soruşturmasından aklandı!
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West Ham forması giyen Lucas Paqueta hakkında açılan bahis soruşturmasının kararı açıklandı.

SORUŞTURMALARDAN AKLANDI

Londra ekibinin yaptığı açıklamaya göre Brezilyalı futbolcu, tüm bahis soruşturmalardan aklandı. 

27 yaşındaki yıldız orta saha hakkında İngiliz Futbol Federasyonu, kendi oynadığı maçlara bahis oynadığı yönünde soruşturma başlatmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geride kalan sezonda 36 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 5 gol kaydetti.
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