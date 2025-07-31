Lucas Paqueta, bahis soruşturmasından aklandı!

West Ham forması giyen Lucas Paqueta hakkında açılan bahis soruşturmasının kararı açıklandı.
SORUŞTURMALARDAN AKLANDI
Londra ekibinin yaptığı açıklamaya göre Brezilyalı futbolcu, tüm bahis soruşturmalardan aklandı.
27 yaşındaki yıldız orta saha hakkında İngiliz Futbol Federasyonu, kendi oynadığı maçlara bahis oynadığı yönünde soruşturma başlatmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geride kalan sezonda 36 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 5 gol kaydetti.
SORUŞTURMALARDAN AKLANDI
Londra ekibinin yaptığı açıklamaya göre Brezilyalı futbolcu, tüm bahis soruşturmalardan aklandı.
27 yaşındaki yıldız orta saha hakkında İngiliz Futbol Federasyonu, kendi oynadığı maçlara bahis oynadığı yönünde soruşturma başlatmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geride kalan sezonda 36 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 5 gol kaydetti.