Fenerbahçe - Lazio Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Fenerbahçe - Lazio Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Portekiz kampının ardından İstanbul'a dönerken Feyenoord maçları öncesindeki son hazırlık maçını evinde oynayacak ve İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşılaşacak. İlk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0, üçüncü hazırlık maçında ise Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Fenerbahçe yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Chobani Stadı'nda bu akşam İtalya Serie A ekibi Lazio'yu ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Lazio maçı 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadeleye Chobani Stadı ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz kampını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ederek iyi bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksek ise Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.

Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i henüz belli olmadı.