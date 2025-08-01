Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving, kariyerinin ilk yıllarındaki medya imajı ve kişisel kimliği hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.TheTylilShow'un canlı yayınında konuşan 9 kez All-Star seçilen Irving, 20'li yaşlarında kamuoyunun gördüğü halinin yalnızca bir "yansıma" olduğunu itiraf etti:diyen Irving,ifadelerini kullandı.2011 yılında Cleveland Cavaliers tarafından birinci sıradan draft edilen Irving, kısa sürede ligin en tanınan yüzlerinden biri hâline gelmişti. Özgün top hakimiyeti, kritik anlarda bulduğu sayılar ve 2016 şampiyonluğu ile adını dünya çapında duyurmuştu.Ancak Irving, bu görünürlüğün kişisel anlamda bedeli olduğunu söyledi:İmaj odaklı yaşamanın kendisini zorladığını söyleyen yıldız oyuncu, profesyonel bir NBA oyuncusu profiline uymaya çalışırken, iç dünyasını ihmal ettiğini belirtti.diyen Irving, artık bakış açısının değiştiğini ifade etti.33 yaşındaki oyuncu, her sabah ailesini görmekten aldığı huzurun ve minnettarlığın, onu yeniden şekillendirdiğini söyledi:diyen Irving, hayatındaki değişimin altını çizdi.Irving, Temmuz ayında Mavericks ile üç yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Şubat ayında 2025 All-Star kadrosuna yedek olarak seçilmiş, ancak 3 Mart'ta Sacramento maçında yaşadığı ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.Sakatlık öncesi 50 maçta 24.7 sayı, 4.6 asist ve %91.6 serbest atış isabeti ile kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyordu.Sahalara dönüşü henüz belirsiz olsa da, Irving'in bu içten açıklamaları basketbolun ötesindeki dönüşümünü gözler önüne seriyor.