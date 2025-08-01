Haber Tarihi: 01 Ağustos 2025 12:08 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 12:08

İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlıklar sürerken, İstanbul'da üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru tarihleri geliyor. Her yıl binlerce öğrenciye barınma imkânı sunan İBB öğrenci yurtları, uygun fiyatları ve sosyal imkânlarıyla büyük ilgi görüyor. Peki, 2025 İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
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İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen yurt başvurularının, geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında Ağustos ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. 2024 yılında başvurular 16 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu yıl da başvuruların 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınması öngörülüyor. Ancak kesin tarihler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi (https://gencuniversiteli.ibb.istanbul) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.


İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarına dair başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı. YKS yerleştirme sonuçları ardından tarihler İBB tarafından duyurulacak. 2025 YKS tercihleri 13 Ağustos günü son bulacak.

2024 İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos günlerinde yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınmış, 20-27 Ağustos tarihleri arasında da başvuru değerlendirmeleri yapılmıştı. Sonuçlar 28 Ağustos'ta yurt.ibb.istanbul adresinden açıklandı. 2023 yılında da başvuru süreci 21-27 Ağustos 2023 tarihlerinde denk gelmişti.

İBB YURTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda öğrencide; T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.
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