Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan2. Lando Norris (Büyük Britanya): 2503. Max Verstappen (Hollanda): 1854. George Russell (Büyük Britanya): 1575. Charles Leclerc (Monako): 1391. McLaren: 5162. Ferrari: 2483. Mercedes: 2204. Red Bull: 1925. Williams: 70