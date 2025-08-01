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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

calendar 01 Ağustos 2025 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.


Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. George Russell (Büyük Britanya): 157

5. Charles Leclerc (Monako): 139

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Ferrari: 248

3. Mercedes: 220

4. Red Bull: 192

5. Williams: 70

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