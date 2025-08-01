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Başakşehir - Viking eşleşmesinin hakemleri açıklandı!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. tur eşleşmesi olan Başakşehir - Viking karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

calendar 01 Ağustos 2025 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir - Viking eşleşmesinin hakemleri açıklandı!
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İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA'nın açıklamasına göre 7 Ağustos Perşembe günü Viking Stadı'nda oynanacak ilk maçı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını Portekizli Paulo Bras ve Nelson Pereira üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sergio Jose Santos Guelho olacak.


İki ekip arasında 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak. Milanovic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milan Pasajlic ve Marko Djuricic yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Andrija Stojanovic üstlenecek.

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