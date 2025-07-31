Beşiktaş nasıl tur atlar? Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön elem turu rövanş karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. İstanbul'da oynanan mücadelede Beşiktaş rakibine iki farklı mağlup olurken tur ihtimalini de zora soktu. Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü'nün forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer almayacak. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte, Beşiktaş'ın tur atlayacağı skorlar…

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Kara Kartal 3-0, 4-1, 5-2… gibi skorlarda doğrudan tur atlayacak.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Beşiktaş'ın karşılaşmayı uzatmalara götürebilmesi için 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 gibi skorlara ihtiyacı bulunuyor. Uzatmalarda eşiğliğin bozulmadığı durumda ise tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.



Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi. İkinci mücadele ise 1-1 tamamlanırken Rangers tur atlayan takım oldu. Panathinaikos yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edeceği için bu eşleşmenin kazananıyla oynayacak.