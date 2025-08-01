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0-0IPT
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Kazan-FC Orenburg
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Fenerbahçe, Bissouma'yı askıya aldı!

Tottenham'da oynayan orta saha Yves Bissouma'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, yeni bir karar aldı. Sarı lacivertliler bu transferi askıya aldı.

calendar 01 Ağustos 2025 00:53 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 01:22
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Bissouma'yı askıya aldı!
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Fenerbahçe, transfer etmek istediği Yves Bissouma için kararını değiştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFERİ ASKIYA ALDI

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Yves Bissouma'ya resmi teklif yapmama kararı aldı. Sarı laciverliler, listedeki diğer isimler ile görüşmelere devam edecek.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 44 maçta forma giyen 28 yaşındaki Malili yıldız, 2 gol kaydetti. Bissouma'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. 

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