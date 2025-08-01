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Dumars, Zion Williamson'dan "çok etkilenmiş"

New Orleans Pelicans'ın yeni basketbol operasyonları başkan yardımcısı olarak göreve başlayan Joe Dumars, yıldız oyuncu Zion Williamson'dan oldukça umutlu.

calendar 01 Ağustos 2025 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dumars, Zion Williamson'dan 'çok etkilenmiş'
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New Orleans Pelicans'ın yeni basketbol operasyonları başkan yardımcısı olarak göreve başlayan Joe Dumars, yıldız oyuncu Zion Williamson'dan oldukça umutlu.

Hall of Fame'e seçilmiş eski yıldız oyuncu ve tecrübeli yönetici, bu yaz David Griffin'in yerine göreve gelmesinin ardından organizasyonun ana parçalarından biri olan Williamson'la yakından ilgileniyor.

ESPN'in NBA Today programına konuşan kıdemli NBA muhabiri Marc J. Spears, Dumars'ın Yaz Ligi boyunca Zion'un yanında sürekli yer almasının dikkat çektiğini belirtti:


"Yaz Ligi'nde bir genel menajerin tüm maç boyunca yıldız bir oyuncunun yanında oturması sık görülmez," diyen Spears, "Joe Dumars'tan duyduklarıma göre Zion'dan gerçekten çok etkilenmiş," ifadelerini kullandı.

2024–25 sezonunda yalnızca 30 maçta forma giyebilen ve bir maçlık disiplin cezası da alan Williamson, sakatlık geçmişi nedeniyle sıkça eleştirilen bir isim olsa da, sağlıklı olduğu dönemlerde sergilediği performans hâlâ elit seviyede. Geçtiğimiz sezon %56.7 isabetle 24.6 sayı, 7.2 ribaund, 5.3 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları tutturan yıldız oyuncu, Mart ayında iki triple-double performansına imza atmıştı.

Gelişim odaklı yönetim tarzıyla bilinen ve şampiyonluk tecrübesi bulunan Dumars, Williamson'ın hem saha içinde hem dışında uzun vadeli gelişimine yatırım yapıyor. Spears, bu sürecin sadece Zion değil, takımın tüm yapısı için olumlu etkiler doğurabileceğini belirtti:

"Zion oynadığında takım kazanıyor. Trey Murphy dış şutlarda sorun yaratıyor, Herbert Jones ligin en iyi savunmacılarından biri, Dejounte Murray döndüğünde Pelicans gerçekten ciddi bir tehdit olacak."

Sezona sağlıklı başlayan Williamson, Kasım ayında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle 27 maç kaçırmış, ardından Ocak ayında geri dönmüştü. Ancak bir uçuşu kaçırması nedeniyle, koç Willie Green'in "takım kurallarını birkaç kez ihlal ettiğini" söylemesiyle bir maç uzaklaştırma cezası almıştı.

Yedi sezondur ligde olan 1 numaralı draft tercihi, dayanıklılık konusundaki eleştirilere rağmen üst düzey istatistik üretmeye devam ediyor. Dumars'ın liderliğindeki yeni yönetim, bu potansiyeli maksimum düzeyde değerlendirmeye ve takım içinde hesap verilebilirlik kültürünü pekiştirmeye kararlı görünüyor.

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