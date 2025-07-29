Temmuz ayı doğum yardımı ne zaman yatacak? (e-Devlet sorgulama)

Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri 31 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, doğum yardımı başvurusu yapan ailelerin Temmuz ayına ait destek ödemeleri bu tarihte gerçekleşecek. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor.

Doğum yardımında, başvurunun sisteme kaydedilip, gerekmesi halinde araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra onaylandığı tarihte KPS'de yer alan nüfus kayıtları esas alınacak.

Doğum yardımı, sistem üzerinden onaylandıktan sonra başvurunun yapıldığı ay itibarıyla ödenecek.

Yönetmelik kapsamında gerekli şartları taşıyanlara birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.

Haksız şekilde doğum yardımından yararlandığı belirlenenlere, yapılan ödemenin faiziyle birlikte geri iade edilmesi gerektiği yazılı olarak bildirilecek.

Ayrıca gerçeğe aykırı belge düzenleyen ve kullanan kişiler hakkında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacak.

Doğum yardımı ödemesinin yapılmasını ya da sürdürülmesini engelleyen bir durumun ortaya çıkması halinde, hak sahibinin bu durumu bir ay içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına veya ilgili il müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü bulunuyor.

Vatandaşlar, doğum yardımı sorgulama sayesinde hak ettikleri destek miktarını ve ödeme tarihlerini anlık olarak takip edebiliyor. 2025 yılı doğum yardımı sorgulama işlemleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet kapısı ve resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.