NBA'in eski All-Star oyuncusu DeMarcus Cousins, Denver Nuggets süeprstarı Nikola Jokic'in sahadaki üstünlüğüne rağmen oyuna karşı mesafeli duruşunu dikkat çekici sözlerle anlattı.Straight Game Podcast programında konuşan Cousins, eski Denver Nuggets takım arkadaşını "çok tehlikeli bir oyuncu" olarak tanımlarken, ilgisiz tavırlarının onun ne kadar olağanüstü olduğunu daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.diyen Cousins,şeklinde konuştu.Yedi kez All-Star seçilen Jokic, 2024–25 sezonunda Denver formasıyla 29.6 sayı, 12.7 ribaund ve 10.2 asist ortalamalarıyla adeta tarih yazdı. Ancak Cousins'a göre bu etkileyici performansların çoğu, Jokic'in aslında sahada bile olmak istemediği zamanlarda gerçekleşti:Cousins, Nuggets soyunma odasında yaşanan bir diyaloğu da aktardı:Jokic'in cevabı ise tipikti:2015'te Nuggets'a katılan Sırp yıldız, bir şampiyonluk, bir Finaller MVP'si ve üst üste iki sezon triple-double ortalamaları ile adını NBA tarihine yazdırdı. Playoff triple-double sayısında da aktif oyuncular arasında zirvede.Ancak tüm bu başarılarına rağmen, Jokic'in şöhret ve medyatik ilgiden uzak kalmayı tercih etmesi değişmedi. Off-season dönemlerini genellikle Sırbistan'daki kasabası Sombor'da geçiriyor; at yarışlarına katılıyor, medyadan uzak yaşıyor.