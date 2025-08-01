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Cousins: "Nikola Jokic basketbolu hiç umursamıyor"

NBA'in eski All-Star oyuncusu DeMarcus Cousins, Denver Nuggets süeprstarı Nikola Jokic'in sahadaki üstünlüğüne rağmen oyuna karşı mesafeli duruşunu dikkat çekici sözlerle anlattı.

calendar 01 Ağustos 2025 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cousins: 'Nikola Jokic basketbolu hiç umursamıyor'
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NBA'in eski All-Star oyuncusu DeMarcus Cousins, Denver Nuggets süeprstarı Nikola Jokic'in sahadaki üstünlüğüne rağmen oyuna karşı mesafeli duruşunu dikkat çekici sözlerle anlattı.

Straight Game Podcast programında konuşan Cousins, eski Denver Nuggets takım arkadaşını "çok tehlikeli bir oyuncu" olarak tanımlarken, ilgisiz tavırlarının onun ne kadar olağanüstü olduğunu daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.

"Jokic'i bu kadar sevmemin sebebi daha çok kişiliği," diyen Cousins, "Kendisi hakkında çok az konuşur… ama bir şey söylediğinde basketbola zerre kadar umursamadığını çok net söylüyor," şeklinde konuştu.


Yedi kez All-Star seçilen Jokic, 2024–25 sezonunda Denver formasıyla 29.6 sayı, 12.7 ribaund ve 10.2 asist ortalamalarıyla adeta tarih yazdı. Ancak Cousins'a göre bu etkileyici performansların çoğu, Jokic'in aslında sahada bile olmak istemediği zamanlarda gerçekleşti:

"Çoğu maçta o delice istatistikleri yapıyor ama büyük ihtimalle o sırada orada olmak bile istemiyor. İşte korkutucu olan da bu."

Cousins, Nuggets soyunma odasında yaşanan bir diyaloğu da aktardı:
"Bir gün bana dedi ki: 'Cuz, bu kontrat bittikten sonra emekli olabilirim.'
Ben de dedim ki: '300 milyon doları masada bırakıp mı? Kafayı mı yedin?'"

Jokic'in cevabı ise tipikti: "Ben sadece vadimde atlarımla uzanmak istiyorum."

2015'te Nuggets'a katılan Sırp yıldız, bir şampiyonluk, bir Finaller MVP'si ve üst üste iki sezon triple-double ortalamaları ile adını NBA tarihine yazdırdı. Playoff triple-double sayısında da aktif oyuncular arasında zirvede.

Ancak tüm bu başarılarına rağmen, Jokic'in şöhret ve medyatik ilgiden uzak kalmayı tercih etmesi değişmedi. Off-season dönemlerini genellikle Sırbistan'daki kasabası Sombor'da geçiriyor; at yarışlarına katılıyor, medyadan uzak yaşıyor.

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