Trabzonspor'dan Boga'ya yeni teklif!

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer listesinin en başında bulunan Jeremie Boga için yeni bir teklifte bulundu.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin en çok istediği isimlerden birisi olan Boga için tüm şartları zorluyor. Fildişili oyuncu, Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi OGC Nice'de sergilediği performansla adından söz ettirmişti.
TEKLİF YÜKSEK!
Trabzonspor, Fransız ekibinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Jeremie Boga için yıllık 3 milyon Euro net maaş + performans bonusları içeren bir kontrat teklifinde bulundu. Yapılan bu teklifin ardından görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindi. Karadeniz ekibi, hem Nice kulübüyle hem de oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor yönetimi, Fildişili oyuncunun transferini yakın zamanda tamamlamayı hedefliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Bordo-mavililer, transfer gündeminde ses getirecek.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin en çok istediği isimlerden birisi olan Boga için tüm şartları zorluyor. Fildişili oyuncu, Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi OGC Nice'de sergilediği performansla adından söz ettirmişti.
TEKLİF YÜKSEK!
Trabzonspor, Fransız ekibinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Jeremie Boga için yıllık 3 milyon Euro net maaş + performans bonusları içeren bir kontrat teklifinde bulundu. Yapılan bu teklifin ardından görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindi. Karadeniz ekibi, hem Nice kulübüyle hem de oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor yönetimi, Fildişili oyuncunun transferini yakın zamanda tamamlamayı hedefliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Bordo-mavililer, transfer gündeminde ses getirecek.