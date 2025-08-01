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Trabzonspor'dan Boga'ya yeni teklif!

Trabzonspor, OGC Nice forması giyen Jeremie Boga'ya yıllık 3 milyon Euro net maaş ve performans bonusları içeren bir sözleşme teklifinde bulundu.

calendar 01 Ağustos 2025 08:41
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Boga'ya yeni teklif!
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Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer listesinin en başında bulunan Jeremie Boga için yeni bir teklifte bulundu.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin en çok istediği isimlerden birisi olan Boga için tüm şartları zorluyor. Fildişili oyuncu, Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi OGC Nice'de sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

TEKLİF YÜKSEK!

Trabzonspor, Fransız ekibinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Jeremie Boga için yıllık 3 milyon Euro net maaş + performans bonusları içeren bir kontrat teklifinde bulundu. Yapılan bu teklifin ardından görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindi. Karadeniz ekibi, hem Nice kulübüyle hem de oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.


Trabzonspor yönetimi, Fildişili oyuncunun transferini yakın zamanda tamamlamayı hedefliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Bordo-mavililer, transfer gündeminde ses getirecek.
 


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