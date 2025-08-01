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Arda Turan: "Beşiktaş umarım şampiyonluğa kadar gider"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Ağustos 2025 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 01:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arda Turan: 'Beşiktaş umarım şampiyonluğa kadar gider'
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, Beşiktaş'a başarılar dileyerek "Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, "Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıyı topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." diye konuştu.

Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Turan, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip." değerlendirmesinde bulundu. 


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