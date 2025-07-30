2025 Yüksek Askeri şûra ne zaman, saat kaçta?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) her yıl Ağustos ayında yapılıyor. Toplantıda Albayların, general ve amirallerin atama, terfi ve emeklilik gibi konular karara bağlanmaktadır.



Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları katılıyor. Atama, terfi ve emeklilik kararları için gözler YAŞ toplantısına çevrildi.



YÜKSEK ASKERİ ŞURA 2025 NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı öncülüğünde Ankara'da gerçekleşecek olan YAŞ toplantısının 7 Ağustos günü saat 12:00'de yapılması bekleniyor.



Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'dur.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: