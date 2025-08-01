Haber Tarihi: 01 Ağustos 2025 11:42 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 11:42

UEFA ülke puanı sıralaması 2025: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin elde ettiği galibiyetler sonrasında değişiyor. Turnuvalarda her galibiyet ve beraberlik ülkeler sıralamasını doğrudan etkiliyor. UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere zirvede yer alıyor. Peki, ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması 2025: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Abone Ol
Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçlarına çıkan Başakşehir, peş peşe iki galibiyetle beraber toplamda 42,4 puan artırarak ülke sıralamasını etkiledi. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ikinci eleme maçlarındaki yenilgileri ardından lige veda ederek Konferans Ligi'ne düştü. Spor severlerin gözü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında. Peki, UEFA ülkeler sıralamasında son durum nedir?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İngiltere 94,939
2- İtalya 84,374
3- İspanya 78,703
4- Almanya 74,545
5- Fransa 67,748
6- Hollanda 60,450
7- Portekiz 54,366
8- Belçika 52,350
9- Türkiye 42,400
10- Çekya 39,200

Başakşehir'in 3. eleme turuna kalmayı ganratilediğinden 0,5 puan bonus kazandı. Bu puanla beraber takımlar sıralamasında 84. oldu.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

Şampiyonlar Ligi'nde her sıralama yükseldiğinde 0,25 puan artar yani ligi lider bitiren takım 6 puan kazanıyor. Bu durum Avrupa Ligi'nde de aynı kalıyor.

Konferans Ligi'nde 25. sıradan 17. sıraya kadar her sıralama için 0,125 puan kazanılırken 17. sıradan itibaren 0,25 puan kazanılabiliyor.

Konferans Ligi'ni lider bitiren takım ise toplamda 4 puan elde ediyor. Lig etabı bittikten sonra gerçekleşecek olan turların her birine katılınması durumunda takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 puan, Avrupa Ligi'nde 1 puan, Konferans Ligi'nde ise 0,5 puan kazanıyor.

Galibiyet puanlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir takım maksimum 48 puan kazanabiliyor. Avrupa Ligi'nde 40, Konferans Ligi'nde ise 32 oluyor.

Elemelerde galibiyet 1 puan, beraberlikte 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan getiriyor. Penaltılar durumu etkilemez. Buna göre ülke takımlarının aldığı tüm puanlar toplanır. Bu puanlar ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı hesaplanır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da
İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gündem İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
CANLI: Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu Galatasaray CANLI: Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu
Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi Galatasaray Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi
UEFA ülke puanı sıralaması 2025: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı? Gündem UEFA ülke puanı sıralaması 2025: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda Beşiktaş Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda
Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber! Galatasaray Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber!
Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmeleri Gündem Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmeleri
Trabzonspor'a Tomas Rigo'dan kötü haber Trabzonspor Trabzonspor'a Tomas Rigo'dan kötü haber
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Spartak Moskova'dan Djiku ve Cuesta'ya kanca
2
Anderson Talisca UEFA listesinde yok!
3
Fenerbahçe, Bissouma'yı askıya aldı!
4
Galatasaray'da sağ bek hedefi: Dodo
5
Tuta, Al-Duhail'e transfer oluyor!
6
Dursun Özbek'ten Osimhen önlemi!
7
Benfica, Portekiz Süper Kupa şampiyonu!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.