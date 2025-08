UEFA ülke puanı sıralaması 2025: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçlarına çıkan Başakşehir, peş peşe iki galibiyetle beraber toplamda 42,4 puan artırarak ülke sıralamasını etkiledi. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ikinci eleme maçlarındaki yenilgileri ardından lige veda ederek Konferans Ligi'ne düştü. Spor severlerin gözü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında. Peki, UEFA ülkeler sıralamasında son durum nedir?



ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM



1- İngiltere 94,939

2- İtalya 84,374

3- İspanya 78,703

4- Almanya 74,545

5- Fransa 67,748

6- Hollanda 60,450

7- Portekiz 54,366

8- Belçika 52,350

9- Türkiye 42,400

10- Çekya 39,200



Başakşehir'in 3. eleme turuna kalmayı ganratilediğinden 0,5 puan bonus kazandı. Bu puanla beraber takımlar sıralamasında 84. oldu.



ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?



Şampiyonlar Ligi'nde her sıralama yükseldiğinde 0,25 puan artar yani ligi lider bitiren takım 6 puan kazanıyor. Bu durum Avrupa Ligi'nde de aynı kalıyor.



Konferans Ligi'nde 25. sıradan 17. sıraya kadar her sıralama için 0,125 puan kazanılırken 17. sıradan itibaren 0,25 puan kazanılabiliyor.



Konferans Ligi'ni lider bitiren takım ise toplamda 4 puan elde ediyor. Lig etabı bittikten sonra gerçekleşecek olan turların her birine katılınması durumunda takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 puan, Avrupa Ligi'nde 1 puan, Konferans Ligi'nde ise 0,5 puan kazanıyor.



Galibiyet puanlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir takım maksimum 48 puan kazanabiliyor. Avrupa Ligi'nde 40, Konferans Ligi'nde ise 32 oluyor.



Elemelerde galibiyet 1 puan, beraberlikte 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan getiriyor. Penaltılar durumu etkilemez. Buna göre ülke takımlarının aldığı tüm puanlar toplanır. Bu puanlar ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı hesaplanır.

