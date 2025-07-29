Haber Tarihi: 29 Temmuz 2025 16:43 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 16:43

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme mücadelesinde Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. İstanbul'da oynanan ilk mücadelede rakibine 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar tur için mücadele edecek. Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak. Temsilcimizin turu uzatmalara götürebilmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Peki Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Abone Ol
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Shakhtar Donetsk karşısında Beşiktaş'ta gözler Abraham, Orkun Kökçü, Rafa Silva gibi oyuncularda olacak. Beşiktaş her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi oyuncular Avrupa listesinde yer almadığı için mücadelede forma giyemeyecek. Peki Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor.

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi 31 Temmuz Perşembe günü Reymana Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma saat 21:00'de başlarken HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında alacağı her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda Avrupa Ligi'ne veda edecek. Tek farklı galibiyette siyah-beyazlılara tur için yeterli olmayacak.

Beşiktaş'ın karşılaşmayı uzatmalara götürmesi için 2-0, 3-1, 4-2 gibi en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Siyah-beyazlılar üç ve daha fazla skorla alacağı galibiyette doğrudan tur atlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes ve Tammy Abraham.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea'den Sterling kararı: 23 milyon Euro! Chelsea Chelsea'den Sterling kararı: 23 milyon Euro!
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Gündem Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları
Liverpool'dan Alexander Isak için dev hamle! Liverpool Liverpool'dan Alexander Isak için dev hamle!
Altay'ın eski başkanından Kazımcan Karataş açıklaması Altay Altay'ın eski başkanından Kazımcan Karataş açıklaması
Karşıyaka'da Çağrı Fedai gündemi TFF 3. Lig Karşıyaka'da Çağrı Fedai gündemi
Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu Beşiktaş Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray, Metehan Baltacı ile nikah tazeledi Galatasaray Galatasaray, Metehan Baltacı ile nikah tazeledi
YouTube Premium Lite nedir, fiyatı ne kadar? 2025 Gündem YouTube Premium Lite nedir, fiyatı ne kadar? 2025
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Derrick Köhn'e gelen teklife cevap
2
Asensio beklemeye alındı, Lauriente gündemde!
3
Galatasaray, Alvaro Morata için Como'nun teklifini reddetti
4
Mourinho'dan 'satılabilir' raporu!
5
Flaş iddia: Nelsson, Jelert'in aklına girdi!
6
Galatasaray Akanji'ye kiralık formülü!
7
Galatasaray ve Everton peşinde: Maitland-Niles

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.