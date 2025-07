Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Shakhtar Donetsk karşısında Beşiktaş'ta gözler Abraham, Orkun Kökçü, Rafa Silva gibi oyuncularda olacak. Beşiktaş her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi oyuncular Avrupa listesinde yer almadığı için mücadelede forma giyemeyecek. Peki Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler



SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor.



Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi 31 Temmuz Perşembe günü Reymana Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma saat 21:00'de başlarken HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?



Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında alacağı her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda Avrupa Ligi'ne veda edecek. Tek farklı galibiyette siyah-beyazlılara tur için yeterli olmayacak.



Beşiktaş'ın karşılaşmayı uzatmalara götürmesi için 2-0, 3-1, 4-2 gibi en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Siyah-beyazlılar üç ve daha fazla skorla alacağı galibiyette doğrudan tur atlayacak.



BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes ve Tammy Abraham.

