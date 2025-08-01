Vitor Pereira'ya sol bek Hollanda'dan!

Vitor Pereira önderliğinde yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden Wolverhampton, yeni sol bekini Hollanda'dan buldu.



Hollanda basını VI'nin haberine göre; İngiliz ekibi, AZ Alkmaar'da görev alan 23 yaşındaki David Moller Wolfe'nin transferi için anlaşma sağladı. Wolves, bu transfer için AZ kulübüne 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



23 yaşındaki sol bek, transferi tamamlamak üzere yakın zamanda Wolverhampton'a gidecek.



LILLE'NIN GÜNDEMİNDEYDİ



Fransız ekibi Lille, transferi bitirmeye yakın olan kulüptü ancak Wolverhampton devreye girdi ve mutlu sona ulaştı.



Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Wolfe, 3 gol, 8 asistlik katkı sağladı.















